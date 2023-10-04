Elazığ'da silahlı kavgada yaralanan kişiye ilişkin zanlı tutuklandı

Elazığ'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün İzzetpaşa Mahallesi Cemil Dora Parkı yanında iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İzzetpaşa Mahallesi Cemil Dora Parkı yanında, önceki gün iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada tabancayla ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralanmıştı.