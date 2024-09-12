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Elazığ'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3 şüpheli tutuklandı

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Elazığ'da bir kafenin önünde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 3 gün önce Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla kafe önüne gelen 3 kişi, aralarında husumet bulunan gruba ateş etmeye başladı. Bunun üzerine karşı taraf da silahla karşılık verdi. Ardından araçla olay yerinden kaçan şahıslar, yol üzerinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Aracın arka kapısını açan polisler, kurşunların hedefi olan Bekir Tokluk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri her iki olay yerinde de geniş çaplı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Tokluk'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, yapılan çalışmada Ateşli Silahla Kasten Öldürme olayının faili olduğu tespit edilen 1 şüpheli ile birlikte toplam 7 şüpheli, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet tabanca ile birlikte yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken birine ise adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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