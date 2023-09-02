Elazığ'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Dün, Doğukent Mahallesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan O.Ş. (60) ve M.E.Ş'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak'taki bir iş yerinin önünde iki grup arasında yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi olay yerinde ölmüş, 2 kişi ağır yaralanmıştı.

Kavganın devam ettiği esnada olay yerine ulaşan ilk sağlık ekibi yaralılardan birini ambulansa almış, ambulanstaki müdahale sırasında bir şüphelinin yeniden ateş açması sonucu yaralı hayatını kaybetmişti.