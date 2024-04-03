Elazığ'da Silahlı Kavga: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Elazığ'da dün iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yoğun silah sesleri nedeniyle vatandaşların olay yerinden kaçması ve polis ekiplerinin gruba müdahalesi yer alıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ