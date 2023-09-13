Elazığ'da silahlı kavga sonucu 3 kişi yaralandı

Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.