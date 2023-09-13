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Elazığ'da silahlı kavga sonucu 3 kişi yaralandı

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Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da silahlı kavga sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada açılan ateşte 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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