Elazığ'da silahlı kavga sonucu 3 kişi yaralandı
Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da silahlı kavga sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada açılan ateşte 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa