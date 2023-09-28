Elazığ'da silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

Elazığ'ın Zafran Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Yusuf S. vurularak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Zafran Mahallesi Hamdi Başaran Caddesi yakınlarındaki arazide iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada Yusuf S. vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Yusuf S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.