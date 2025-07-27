Elazığ'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Elazığ'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Karakoçan ilçesi Kırkpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerin olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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