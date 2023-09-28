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Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı

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Elazığ'da Rızaiye Mahallesi Kubbeli Cami Sokak'ta iki taraf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Elazığ'da iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Rızaiye Mahallesi Kubbeli Cami Sokak'ta iki taraf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Yaralanan 2 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Elazığ Cami Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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