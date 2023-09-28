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Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı

Elazığ'da Rızaiye Mahallesi Kubbeli Cami Sokak'ta iki taraf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı.