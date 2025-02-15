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Elazığ'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Elazığ'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır toplam 2 kişi yaralandı. Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılardan biri ağır durumda hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi Emsal Sokak'ta, Elazığ Adliyesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine silah çekti. Çıkan çatışmada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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