Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

Elazığ'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, merkez Mimar Faruk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda, 2 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yapıldı. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan, tüfek saçmalarının geldiği park halinde bazı araçlar ise hasar aldı. - ELAZIĞ