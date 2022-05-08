Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı - Haberler

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Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, İzzet Paşa Mahallesi Şehit Binbaşı Sabri Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüten tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, İ.Y. ve E.Ç. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheli olan M.A. ve A.T. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Binbaşı, Elazığ, Şehit, 3. Sayfa, Haberler

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