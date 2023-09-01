Elazığ'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Kavga sonucunda olay yerinde bir kişi hayatını kaybederken, diğer yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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YARALI, AMBULANSTA MÜDAHALE EDİLİRKEN ÖLDÜRÜLDÜ

ELAZIĞ'da, 2 grubun silahlı kavgasında Cumhur Kaya (26) öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaya'nın yaralı babası Hüseyin Kaya'ya (57) ise sağlık görevlilerinin müdahalesi sırasında, ambulansa gelen şüpheli, ateş etti. Baba ve oğlunun öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Cumhur Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yerde olan Hüseyin Kaya'yı alıp taşıdıkları ambulansta müdahale ederken, karşı taraftan 1 şüpheli gelip tabancayla yaralıya ateş etti. Ambulanstaki Hüseyin Kaya da yaşamını yitirirken, diğer yaralı ise başka bir ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.