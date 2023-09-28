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Elazığ'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

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Elazığ'da Rızaiye Mahallesi Kubbeli Cami Sokak'ta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Rızaiye Mahallesi Kubbeli Cami Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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