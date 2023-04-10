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Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Abdullah Paşa Mahallesi'nde bulunan bir çerezci dükkanında çıkan silahlı kavgada iş yeri sahibi silahla vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli için çalışma başlatıldı.

Elazığ'da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Abdullah Paşa Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde bulunan bir çerezci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkana gelen bir kişi, tartıştığı iş yeri sahibini silahla vurarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Saraybosna Elazığ 3. Sayfa Haberler

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