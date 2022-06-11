Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler

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Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden F.Y. ve E.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda F.Y.'yi silahla vuran E.E. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Elazığ 3. Sayfa Haberler

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