Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Elazığ'da bir alışveriş merkezi önünde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşerek bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Malatya Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa