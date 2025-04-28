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Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Elazığ'da bir alışveriş merkezi önünde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşerek bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Malatya Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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