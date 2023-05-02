Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Şehit İlhanlar Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Olayı büyümesi üzerine taraflardan biri belinden çıkardığı tabanca ile tartıştığı şahsı ayağından silahla yaraladı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için geniş çapta çalışma başlatıldı. - ELAZIĞ