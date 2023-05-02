Üye Girişi
Haberi Paylaş
Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Şehit İlhanlar Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Olayı büyümesi üzerine taraflardan biri belinden çıkardığı tabanca ile tartıştığı şahsı ayağından silahla yaraladı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için geniş çapta çalışma başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title