Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da bir kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı silahlı, bıçaklı kavgada 1 şüpheli tutuklandı.

Olay, 3 gün önce merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheliler M.P. ve S.P. yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ile 1 adet kesici alet ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.P. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken M.P. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ