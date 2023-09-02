Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ambulansta müdahale ettiği 1 yaralı, karşı taraftan 1 şüphelinin ateş etmesiyle hayatını kaybetti. 2 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)-