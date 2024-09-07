Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Elazığ'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olan iki kişi, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle, kimliği tespit edilemeyen şahıs, belinden çıkardığı tabanca ile husumetlisini vurarak olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Güvenlik 3-sayfa Güncel Kavga Olay

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu

Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu! İşte o isimler

 Kayıt parası için 'Şehir efsanesi' diyen Bakan Tekin'i zora sokacak video

Kayıt parası için "Şehir efsanesi" diyen Bakan Tekin'i zora sokacak video
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'B'dan 'BB-'ye yükseltti

Piyasalar merakla bekliyordu! Fitch, Türkiye kararını açıkladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gönül Dağı 143. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! KIZILCIK ŞERBETİ YENİ FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 3. sezon fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 7 Eylül TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Az önce deprem mi oldu? 7 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Pazarcık'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Eylül Pazarcık'ta nerede deprem oldu? Resmi Gazete bugün (7 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Galatasaray Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Esenler Erokspor CANLI izleme linki var mı? 8 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, Aslan burcu yorumu! 8 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! Antalya elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi
title