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Elazığ'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

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Elazığ'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Tartışmanın büyümesiyle bir kişi diğerini bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ'da iki kişi arasından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaş oldukları öğrenilen M.S.Ç. ile E.B. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle E.B. belinden çıkardığı tabanca ile arkadaşı M.S.Ç.'yi bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Olay Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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