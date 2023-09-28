Elazığ'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Zafran Mahallesi Hamdi Başaran Caddesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Y.S., ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ