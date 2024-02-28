Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Güncelleme:

Elazığ'da husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli kısa sürede yakalandı.

Elazığ'da yolda karşılaşan husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan S.Y. ile M.A. cadde üzerinde karşılaştı. S.Y., belinden çıkardığı tabanca ile husumetlisi M.A.'ya 6 el ateş etti. M.A. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan S.Y.'yi olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DEM Parti Mardin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin adayı Ahmet Türk ve Devrim Demir kimdir? KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024? Kadir Gecesi hangi gün, fazileti nedir? Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 28 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! DEM Parti Malatya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Malatya adayı Sevim Şimşek Bayram ve Abdulvahap Ekim kimdir? DEM Parti Kütahya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kütahya adayı Sibel Temel ve Hakan Etemoğlu kimdir? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 28 Şubat Çarşamba puan durumu ne? Topkapı'da tramvay kazasında son durum nedir? Tramvay kazasından ölen, yaralı var mı? 31 MART SEÇİM ANKETİ | İmamoğlu mu Kurum mu? Vatandaş ne diyor? Kate Middleton ne ameliyatı oldu? Galler Prensesi Kate Middleton son durumu nedir? DEM Parti Konya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Konya adayı Bülent Kılıç kimdir? Aleyna Dalveren kimdir? Aleyna Dalveren tutuklandı mı, neden tutuklandı? Veysi Şahin kimdir? AK Parti Mardin Belediye Başkan adayı Veysi Şahin kaç yaşında, nereli? Mustafa Muhammet Gültak kimdir? AK Parti Manisa Belediye Başkan adayı Mustafa Muhammet Gültak kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title