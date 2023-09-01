Elazığ'da silahlı çatışma: Ambulansın içerisinde kalp masajı yapılan şahsı öldürdüler Elazığ'da silahlı çatışma: 2 ölü 1 yaralı Elazığ'da iki gurup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü bir kişi ise yaralandı.

Elazığ'da silahlı çatışma: Ambulansın içerisinde kalp masajı yapılan şahsı öldürdüler

Elazığ'da silahlı çatışma: 2 ölü 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki gurup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü bir kişi ise yaralandı. Gözü dönüş saldırganlar ambulans içerisinde kalp masajı yapılan yaralıyı, sağlıkçının gözü önünde yeniden vurularak öldürdü.

Olay, merkez Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki gurup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü. Silahların peş peşe ateşlendiği kavgada 3 kişi mermilerin hedefi oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çatışmanın arasında kalan ve bir kişinin öldüğünü belirleyen sağlık ekipleri, yerdeki diğer yaralıyı alarak ambulansa koydu. Şahsa kalp masajı yapılmaya başladığı sırada gözü dönmüş saldırganlardan birisi, ambulansın içerisindeki yaralıya sağlıkçıların gözü önünde ateş etti. Şahıs ambulans içerisinde hayatını kaybetti. Diğer bir yaralı ise ambulansla Fethi Sekin Şehit Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Toplamda 2 kişinin öldüğü ve bir kişini kişinin yaralandığı olayda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden şahısların cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.