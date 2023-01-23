Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da silahlı çatışma: 2 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da silahlı çatışma: 2 gözaltı

Elazığ'da iki kişi arasında silahlı çatışma çıktı.

Elazığ'da iki kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda, yaralanan olmazken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı, iki kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanın olmadığı olayda, 2 şüpheli de kullandıkları silahlarla birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ataşehir Elazığ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title