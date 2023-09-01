Elazığ'da Nailbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Elazığ'da silahla bir kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 26 Ağustos'ta Nailbey Mahallesi Yenice Sokak'ta meydana gelen olayda bir kişiyi silahla yaralayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırma ve incelemeler sonucu ekipler, şüphelinin, 16 suç kaydı bulunan S.K. (26) olduğunu tespit etti.

Zanlı saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.