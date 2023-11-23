Elazığ'da silahla bacağından vurulan şahıs yaralandı.

Olay, Rüstempaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bacağından vurulan şahsın 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı. Öte yandan şahsın başka bir noktada yaralandığı ve yaralı şekilde arkadaşının yanına geldikten sonra yardım istediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ