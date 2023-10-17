Elazığ'da silah ve kesici alet bulunan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Elazığ'da Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından yapılan çalışmada üzerlerinden silah, tüfek ve kesici alet çıkan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Elazığ'da Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından yapılan çalışmada üzerlerinden silah, tüfek ve kesici alet çıkan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından K.B. B.Y ve Y.B.'nin bulunduğu araç durduruldu. Şahısların üst ve araç aramasında, bir adet tüfek, bir adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet kesici alet ele geçirildi.

Şahıslara 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ