Elazığ'da Silah Temizlerken Yaralanma Olayı

Elazığ'da Silah Temizlerken Yaralanma Olayı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir kişi, evde temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da bir kişi, evde temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Tandırbaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahını temizlemek için çıkaran Y.V. bir süre temizlik yaptıktan sonra silah ateş aldı. Silah sesini duyan bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralandığı görülen Y.V., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İran'dan Trump'a 'Zengezur' tehdidi: Paralı askerleri için bir mezarlık olacak

İran'dan Trump'a Zengezur tehdidi: Askerleri için mezar olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne son ama! Iğdır'da 90+7'de gelen golle 3 puan

Ne son ama! 90+7'de gelen golle 3 puan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.