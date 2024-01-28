Elazığ'da 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silah ticaretine yönelik önceki gün çalışma yapıldı. Çalışmada, İstanbul'dan yolcu otobüsü ile Elazığ'a gelen 2 şüphelinin üzerinde ve çantalarında arama yapıldı. Aramada 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ