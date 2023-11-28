Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çeşitli silahlar ve malzemeler ele geçirildi.

ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, A.A., N.A. ve Y.A. isimli şüphelilerin, ikametlerinde silah kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Şüpheliler, belirlenen adreslerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yaplan aramada değişik çap ve miktarda tüfek, av tüfeği, tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA)