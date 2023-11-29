Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

ELAZIĞ - Elazığ'da silah kaçakçılıklarına yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar sonucunda A.A, N.A. ve Y.A. isimli şüphelilerin silah kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığınca eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda şüpheliler yakalandı. Yapılan aramada değişik çap ve miktarda tüfek, av tüfeği, tabanca ve çeşitli malzeme ele geçirildi.