Elazığ'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılarına ait çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi yakalandı.

Elazığ'da polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silah ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli şahsın iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca şarjörü, 8 adet pompalı tüfek şarjörü ele geçirildi.

Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği tarafından yapılan rutin kontrollerde 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 11 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve bahse konu suç unsurları hakkında adli işlemlere başlandığı kaydedildi., - ELAZIĞ