Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Siber Güvenlik Eğitimi Verildi

Elazığ'da Siber Güvenlik Eğitimi Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulunda 285 öğrenci ve 15 öğretim görevlisine siber güvenlik konulu eğitimler düzenledi. Eğitimin içeriğinde güvenli internet kullanımı ve siber suçlar gibi önemli konular ele alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulunda 285 öğrenci ve 15 öğretim görevlisine siber güvenlik eğitimi verdi. Etkinlikte güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve siber suçların hukuki boyutu gibi konulara değinildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulunda eğitim gören 285 öğrenci ve 15 öğretim görevlisine yönelik bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde katılımcılara, siber güvenlik ve dijital dünyanın olası riskleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Etkinlikte ayrıca, siber tanıtım, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, mobil oyunların etkileri, dijital bağımlılık, banka ödeme sistemleri ve siber suçların hukuki boyutu gibi konular ele alındı. Eğitimde, internet ortamında karşılaşılabilecek riskler ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler detaylı bir şekilde açıklandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başladı! İşte son tarih

Binlerce öğretmen adayının beklediği tarih belli oldu

 Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı
'O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi'

"O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Siyah Kalp CANLI izle izle! 14 Kasım Perşembe Siyah Kalp 9. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Enflasyona göre asgari ücret ne kadar olur? SGK Uzmanı açıkladı! MEMUR ZAM TAHMİNLERİ 2025 Ocak memur zammı ne olur? 4 aylık enflasyon farkı ile memur zammı kaç olacak? İnci Taneleri CANLI izle! 14 Kasım İnci Taneleri 22. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! HIV nedir, AIDS nedir? HIV virüsü nasıl bulaşır, belirtileri neler? Kayıp Şehir filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kayıp Şehir filmi ne zaman, nerede çekildi? Karınca Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Karınca Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? Icardi gözaltına mı alındı? Icardi Arjantin'de neden gözaltına alındı? Sarp Sınır Kapısı nerede, hangi ilde? Sarp Sınır Kapısı hangi ülkeye açılır? MASTERCHEF KUZU YÜREK DOLMASI TARİFİ! Kuzu yürek dolması nasıl yapılır, Kuzu yürek dolması malzemeleri neler? MASTERCHEF CİĞER KAVURMA TARİFİ! Ciğer kavurma nasıl yapılır, Ciğer kavurma malzemeleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.