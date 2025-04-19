Putin'den Ukrayna'da ateşkes kararı

Putin'den Ukrayna'da sürpriz "ateşkes" kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan endişelendiren sözler: Ülkemiz için savaştan daha önemli bir tehdit

"Ülkemiz için savaştan daha önemli bir tehdit, bu bir beka sorunu"
Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi

Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı

Elazığ'da Seyir Halindeki Traktör Alev Aldı

Elazığ'da Seyir Halindeki Traktör Alev Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde seyir halindeki bir traktör aniden alev alarak yangına sebep oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmaması sevindirirken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının nedeni ise inceleniyor.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde seyir halindeki traktör alev aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kovancılar ilçesinde 59 HN 187 plakalı traktör seyir halindeyken aniden alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.