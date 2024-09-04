Elazığ'da seyir halindeki otomobil, park halindeki araca çarptı

ELAZIĞ - Elazığ'da seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araca çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araca çarptı. Kazada yaralı olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.