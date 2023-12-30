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Elazığ'da seyir halindeki motosiklet alev aldı

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Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'nde seyir halindeki bir motosiklet aniden alev aldı. Sürücü, itfaiye ekiplerine haber vererek yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da seyir halindeki bir motosiklet alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet bir anda alev aldı. Sürücü, motosikletinin yandığını görünce hemen uzaklaşarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürdü.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Elazığ Motosiklet Olay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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