Elazığ'da Seyir Halindeki Minibüs Yangını

Elazığ'da Seyir Halindeki Minibüs Yangını
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Elazığ'ın Maden ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ancak kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da alevlere teslim olan minibüs, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Maden ilçesi Cumhuriyetçi köy Behra mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre minibüs, seyir halindeyken motor kısmında alev aldı. Sürücü aracı güvenli noktaya çekere aşağı indi. Minibüs kısa süre içerisinde alevlere teslim oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi minibüs söndürüldü.

Yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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