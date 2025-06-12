Elazığ'da Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı

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Elazığ'da seyir halindeki bir aracın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Sürücü aracı sağa çekerek kendini tehlikeden kurtardı.

Elazığ'da seyir halindeki araç alev alev yandı

ELAZIĞ - Elazığ'da seyir halindeki aracın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Ahmet Kabaklı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hareket halindeki bir araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Sürücünün aracı sağa çekmesi ile motor kısmı alev aldı. Araçtan inen sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa
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