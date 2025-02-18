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Elazığ'da Seyir Halindeki Araçta Yangın

Elazığ'da Seyir Halindeki Araçta Yangın
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Cumhuriyet Mahallesi'nde seyir halindeki bir aracın motor kısmında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da seyir halindeki bir aracın motor kısmında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, önceki akşam Cumhuriyet Mahallesi Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan bir aracın motor bölümünden yükselen alevler üzerine şoför arabayı sağ şeride çekerek indi. Kısa sürede araç alev topuna dönerken, ihbar verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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