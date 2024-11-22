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Elazığ'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

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Elazığ'da Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobil motor kısmından alev aldı. Sürücünün durumu fark etmesiyle araç sağ şeride çekilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Çıkan duman ve alevleri fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını hızlı bir şekilde kontrol altına alarak söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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