Elazığ'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Elazığ'da seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Çıkan duman ve alevleri fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını hızlı bir şekilde kontrol altına alarak söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. - ELAZIĞ