Elazığ'da Servis Şoförlerine Trafik ve Güvenlik Eğitimi Verildi

Elazığ'da servis şoförleri ve rehber personele trafik ve güvenlik eğitimi verildi. Eğitimde emniyet kemeri kullanımı, öğrenci indirme-bindirme kuralları ve güvenli sürüş konuları ele alındı.

Elazığ merkezde faaliyet gösteren okul servis sürücüleri ve taşımalı eğitim kapsamında görev yapan rehber personele, Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı konferans salonunda eğitim verildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Personeli Muhammed Yaprak tarafından verilen eğitimde, araç kullanırken dikkat edilecek hususlar, öğrenci indirme-bindirme kuralları, rehber personel bulundurma zorunluluğu, güzergah ve özel izin belgelerinin önemi, güvenli sürüş teknikleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve trafik kurallarına uygun araç kullanımı gibi konular ele alındı.

Verilen eğitimle, öğrenci güvenliğinin artırılması ve trafik kurallarına uyumun sağlanması hedeflendiği bildirildi. - ELAZIĞ