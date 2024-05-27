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Elazığ'da sepetli motor devrildi, sürücü yaralandı

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Elazığ'da Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana gelen kazada, kontrolü kaybolan sepetli motor devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da kontrolü kaybolan sepetli motor devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği sepetli motor devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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