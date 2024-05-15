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Elazığ'da Sentetik Ecza Hap Operasyonu: 2 Bin 751 Adet Hap Ele Geçirildi

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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin 751 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 751 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Rüstempaşa Mahallesi'nde ikamet eden E.Ö. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Ekiplerce adresine yapılan operasyon sonucunda 2 bin 751 adet sentetik ecza hap, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 2 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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