Elazığ'da Sehpa Çalan Şahıs Güvenlik Kamerasında

Elazığ'da bir şahıs, etrafı kolaçan ettikten sonra iş yerinin önündeki sehpayı çaldı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Mustafapaşa Mahallesi'nde sabah saat 6.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda ilerlerken gözüne bir iş yerinin önündeki sehpa takılan şahıs, etrafı kolaçan ettikten sonra sehpayı alarak uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ