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Elazığ'da Sehpa Çalan Şahıs Güvenlik Kamerasında

Elazığ'da Sehpa Çalan Şahıs Güvenlik Kamerasında
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Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'nde bir şahıs, sabah saatlerinde iş yerinin önündeki sehpayı çalarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Elazığ'da bir şahıs, etrafı kolaçan ettikten sonra iş yerinin önündeki sehpayı çaldı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Mustafapaşa Mahallesi'nde sabah saat 6.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda ilerlerken gözüne bir iş yerinin önündeki sehpa takılan şahıs, etrafı kolaçan ettikten sonra sehpayı alarak uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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