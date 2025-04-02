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Elazığ'da Şarampole Yuvarlanan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralanırken, olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi.

Elazığ'da kontrolünü kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kaza araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza Kovancılar ilçesi Karagedik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 23 LT 291 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza da 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, Kovancılar itfaiyesi ve ambulans sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da Şarampole Yuvarlanan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - 3.Sayfa
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