ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da gıda zehirlenmesi: 19 kişi hastaneye sevk edildi

ELAZIĞ - Elazığ'da farklı inşaatların şantiyesinde yemekten dolayı zehirlenen 19 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Elazığ merkez ve ilçelerinde bulunan farklı şantiyelerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçilerde bir anda karın ağrısı, mide bulantısı ve öksürük şikayetleri görüldü. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yedikleri yemekten zehirlenen 12 işçi, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, 7 işçinin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.