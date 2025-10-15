Haberler

Elazığ'da Saman Yüklü Kamyon Devrildi, 1 Yaralı

Elazığ'da Saman Yüklü Kamyon Devrildi, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ-Diyarbakır karayolunda devrilen saman yüklü kamyonda 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü kamyon, devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Define avcıları her taşın altını kazıyor: İşte Türkiye'de 'Altın başkenti' olan ilimiz

Defineciler "Altın başkenti" olan ilimize akın ediyor
ABD'den uyuşturucu kaçakçılığı yapılan tekneye saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti

Trump ülkeyi gözüne kestirdi! ABD ordusundan ölümcül saldırı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.