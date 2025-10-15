Elazığ'da Saman Yüklü Kamyon Devrildi, 1 Yaralı

Elazığ'da saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü kamyon, devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ