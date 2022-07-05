Elazığ'da sahte para operasyonu: 1 gözaltı - Haberler

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Elazığ'da sahte para operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da sahte para operasyonu: 1 gözaltı

Elazığ'da bir markete 6 adet 100 liralık sahte para veren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da bir markete 6 adet 100 liralık sahte para veren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bir müşterinin alışveriş yaptığı markete 6 adet 100 lira sahte para verdiği tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, sahte para veren şüpheli F.K'yı tespit etti. Tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanırken, şüphelinin üst ve aracında yapılan aramada toplam 21 adet sahte 100 liralık banknotlar ele geçirildi.

Sahte para ticareti yapan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Elazığ 3. Sayfa Haberler

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