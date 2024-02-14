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Elazığ'da Sağanak Yağış ve Sis Nedeniyle Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Yaralandı

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Elazığ'da sağanak yağış ve sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da sağanak yağış ve sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya yolu Gözeli Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış ve sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çaptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altında alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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